Dode bij brand in appartementencomplex Buren Foto: Bart Meesters

BUREN - Bij een brand in een appartementencomplex in Buren is een bewoner om het leven gekomen. Dat meldt de brandweer.

Het gaat om een bewoner van de bovenste etage van het gebouw aan de Concorde. Die etage werd volgens burgemeester De Boer gehuurd door een GGZ-instelling. Op het moment van de brand waren twee bewoners en een begeleider aanwezig. Die laatste heeft de brandweer gealarmeerd. Vijftien bewoners zijn opgevangen in verzorgingshuis Oranjehof. Tegen 7.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De eerste melding kwam rond 05.45 uur binnen bij de brandweer. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is zonder patiënt vertrokken. Een buurtbewoner reageert geschokt: Zie ook: Burgemeester Buren: vreselijk om het jaar zo te beginnen