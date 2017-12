Feest en goede voornemens in Luxor Arnhem

ARNHEM - Met een groot feest werd het nieuwe jaar ingeluid in Luxor Live in Arnhem. Maar er werden ook veel goede voornemens gemaakt.

"Ik wil gelukkig zijn en gezond. Voor mij is dat bijzonder", zei een van de feestgangers. Een meisje met een Happy New Year-kroontje gaat ook met verwachtingen 2018 in. "Ik hoop een nieuwe baan zoeken. En veel geluk zoeken. Hier zijn in Luxor is altijd leuk."

Eén bezoekster voelde zich te oud om te feesten. "Laten we naar huis gaan, ik voel me hier net een lijk."