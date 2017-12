Tientallen brandjes in Brakel

BRAKEL - De brandweer had met oud en nieuw de handen vol aan brandjes in Brakel. Er waren er tientallen in het dorp in de gemeente Zaltbommel.

Op de Molensteeg was het twee keer raak. Eerst vloog een caravan in brand die was volgeladen met banden. Later werd een flinke stapel banden in brand gestoken. 'Het is jaren niet zo druk geweest', verzuchtte een woordvoerder van de brandweer.

In Waardenburg, waar bij de vorige jaarwisseling diverse brandjes waren, was het nu rustig. 'ME-busjes stonden klaar, maar de sfeer was goed', stelde een cameraman vast.

