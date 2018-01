Deel dit artikel:











Fotoserie: honden tijdens de jaarwisseling

ARNHEM - Voor veel mensen betekent de jaarwisseling feest. Afscheid nemen van het oude jaar en knallend het nieuwe jaar in. Voor veel dieren is het vele geknal een ramp. Via Facebook kregen we foto's binnen van hoe Gelderlanders de jaarwisseling met hun huisdier doorbrachten. Een overzicht.

Voor veel baasjes was het de afgelopen dagen lastig om de hond uit te laten. Veel honden zijn bang van het geknal en het vuurwerk. Dit is de hond van Panja Van de Steeg-Reijsmeijer. 'Gedrogeerd', schrijft zij erbij op Facebook. Veel mensen gaven hun huisdieren iets kalmerends, om de dieren zo rustig mogelijk door de oudjaarsnacht te loodsen. 'Op de bank voor de tv met een wijntje. Dichtbij onze bange hond', zegt Marietta Koldenhof-Zwaan die bovenstaande foto met ons deelde op Facebook. Anja Steintjes bracht de jaarwisseling thuis door met een bange hond. 'Ik zal blij zijn dat voor alle beesten straks de stress voorbij is!', schrijft zij erbij. 'Met de hond op de bank voor de tv met een hapje en een drankje', zegt Tamara Mara. En natuurlijk zijn er honden die helemaal niet bang zijn voor vuurwerk. Zoals hond Banjer van Cynthia Imhoff. 'Banjer vind het erg leuk!', vertelt Cynthia. Met wandelen sta ik meer stil, dan dat ik loop want meneer wil alles zien in de lucht. Loslaten kan ik hem niet, hij wil als een blije hond naar het vuurwerk toe rennen. Vanmiddag met carbidschieten lag hij er ook rustig bij. En nu kijkt hij alsmaar door het raam naar het vuurwerk.' Zie ook: Met deze tips heeft jouw huisdier ook een fijne jaarwisseling Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl