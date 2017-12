HOEVELAKEN - Je zit rustig in de kamer naar de televisie te kijken als er opeens een inbreker door je woonkamer kruipt.

Dat gebeurde zondagavond aan de Julianalaan in Hoevelaken. Wijkagent Van Maanen maakte gewag van de gebeurtenis op Twitter.

De dader is op de vlucht. Het is onbekend of hij iets heeft meegenomen.