Deze twaalf verhalen uit 2017 zijn u het meest bijgebleven

ARNHEM - Welke Gelderse nieuwsfeiten zijn u het meest bijgebleven? We selecteerden de vijf meest gelezen berichten per maand waarop u kon stemmen. Hier zijn de twaalf berichten die op u de meeste indruk maakten.

Januari

Peper in ogen en ducttape over hoofd, peuter (3) mishandeld

Een gruwelijke mishandeling komt aan het licht tijdens een rechtszaak in januari. Een peuter (3) is mishandeld. Het kind wordt onder meer buiten naakt op het balkon gezet, geslagen en peper in het gezicht gewreven. De moeder en haar ex worden in maart veroordeeld en de peuter wordt uit huis geplaatst.

Februari

Enorme rookwolken boven Nijmegen

Een grote evacuatie van het Spinozagebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Door een brand op het dak moeten 600 mensen het gebouw verlaten. Op het dak vat een koelmachine vlam door een technisch mankement. De rookwolken zijn in de verre omtrek te zien. Er vallen geen gewonden.

Maart

Roeibootdrama op de Rijn

Op de Nederrijn bij Huissen slaat een roeiboot met vijf inzittenden om. Twee roeiers van 60 en 71 uit Arnhem worden daarna vermist. Hun lichamen worden diezelfde dag gevonden. Een 49-jarige man wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en bezwijkt aan zijn verwondingen.

April

Eend met kleintjes steelt de show

De tuin van Caroline Verhees‏ uit Beuningen wordt gebruikt als kraamkamer. Dezelfde eend komt steeds terug om te broeden. Als de moeder is uitgebroed en de kuikentjes uit het ei zijn, volgt altijd hetzelfde ritueel. Ze klopt op het raam en vervolgens verlaat het jonge gezin op deze manier de kraamkamer.

Mei

Man gijzelt vier mensen in Arnhemse wijk Klarendal

In de Arnhemse wijk Klarendal houdt een 57-jarige man uit die wijk vier mensen gegijzeld in het wijksteunpunt aan de Hommelseweg. De man wordt na een aantal uur, alleen gekleed in onderbroek en sokken, gearresteerd. De man heeft een bomgordel om en een wapen bij zich, maar die zijn nep. De arrestatie is live te zien bij Omroep Gelderland.

Juni

Afscheid Romy: 'Haar leven was zinvol, haar dood zinloos'

In juni wordt het lichaam van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken gevonden in een sloot in Achterveld. Zij fietst vanuit school naar huis en wordt misbruikt en om het leven gebracht. Een 14-jarige jongen uit Lunteren wordt aangehouden. In Hoevelaken vindt een indrukkende uitvaart plaats.

Juli

20.000 varkens dood bij grote brand in Erichem

Bij een hevige brand in de varkensstal van Knorhof in Erichem komen alle 20.000 dieren om het leven. In heel Nederland laait een discussie op over het houden van varkens en over de veiligheid van megastallen.

Augustus

Eiercrisis van ongekende omvang

In Gelderland breekt de eiercrisis uit. De Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit stelt vast dat het verboden middel fipronil in eieren zit. Een mengsel met het gif wordt gebruikt om bloedluis te bestrijden in stallen. Zorgen bij consumenten, een grote economische schade en persoonlijk leed bij pluimveehouders, zoals Edwin van Remmen uit Varsselder.

September

Jongen onwel op schoolplein in Arnhem

De 10-jarige Bram wordt onwel op een speelterrein van zijn school in Arnhem. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en komt een paar dagen later te overlijden. Bij zijn voetbalclub Eldenia wordt stilgestaan bij de dood van hun speler.

Foto: Omroep Gelderland

Oktober

Hoe een fietstocht eindigde in verdriet en pijn

De 25-jarige Anne Faber stuurt tijdens een fietstocht nog een selfie naar haar vriend en wordt daarna vermist. Michael P. wordt aangehouden. Dankzij zijn aanwijzingen wordt na twee weken het lichaam van Anne gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde. De verdachte zat in een kliniek in Den Dolder. Hij werd in 2012 veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes in Nijkerk. De dood van Anne Faber maakt veel los over het rechtssysteem.

November

Grote stroomstoring door helikopter die hoogspanningsmast raakt

Een helikopter van Defensie raakt een bliksemkabel van een hoogspanningsmast bij Zoelmond. Er vallen geen gewonden en de helikopter wordt veilig aan de grond gezet. Door de klap zit een deel van het Rivierengebied urenlang zonder stroom. Het is de tweede keer in tien jaar tijd dat een helikopter een hoogspanningsmast raakt in het Rivierengebied.

December

Bekende pomphouder uit Elten vermoord

Een gruwelijke moord in het Duitse Elten, net over de grens bij Beek, Montferland. De 77-jarige tankstationhouder Robert Christ uit Elten wordt dood gevonden in zijn woning. Heel veel Gelderlanders kenden Christ, omdat ze bij hem brandstof tankten. Een 25-jarige inwoner van het Duitse plaatsje Kleve wordt aangehouden. Hij heeft de moord bekend. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar.