Stomdronken hardrijder is rijbewijs kwijt

HIERDEN - In Hierden is zondagmiddag een bestuurder van de weg gehaald. De man reed 42 km/uur te hard en bleek bovendien stomdronken.

Volgens wijkagent Johan Bouma viel de bestuurder in Hulshorst al op. De politie besloot de achtervolging in te zetten en zette hem in het nabijgelegen Hierden aan de kant.

De bestuurder bleek te hebben gedronken, waarop de agenten hem meenamen naar het bureau voor een ademonderzoek. Dat wees uit dat de man bijna vijf keer zoveel had gedronken dan wettelijk is toegestaan.

De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Hij zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.