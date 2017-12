Teruglezen: zo vierde Gelderland oud en nieuw

In Arnhem is een balkon ingestort waarop jongeren stonden die oud en nieuw aan het vieren waren. Er stonden zeker vijf jongeren op. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Zie ook: Balkon stort in; drie jongeren gewond

In Nijmegen viel een gewonde bij een steekpartij. In de Bommelerwaard was het rustig. Brakel was een uitzondering: daar waren tientallen brandjes.

Zie ook: Tientallen brandjes in Brakel

In onder meer Arnhem, Putten en Kesteren zijn voertuigen in brand gestoken. In Wilp ging een schuur in vlammen op.

Liveblog (gesloten):

3.30 Intussen ligt een groot deel van de Gelderlanders op één oor. We sluiten het liveblog. Als er ontwikkelingen zijn, verneemt u die uiteraard via onze site en app. Om 9.00 uur is er op tv een extra nieuwsuitzending. Slaap lekker!

3.20 Het is een traditie in Geesteren, in de Achterhoek: leden van muziekvereniging blazen het nieuwe jaar in. Ze doen dat vanaf de toren van de Nederlands Hervormde Kerk.

3.05 Op de Voorthuizerstraat in Putten is een auto tegen een muur beland. De wagen raakte van een rotonde. Een inzittende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Omroep Gelderland

3.00 Een fraai plaatje. Vuurwerk op de Koewei in Arnhem.

Foto: Paola

2.45 Veel politie op de been op de Tunnelweg in Nijmegen. Volgens De Gelderlander is er een steekpartij geweest en is er een verdachte aangehouden. De politie zegt tegen de krant dat de verwondingen lijken mee te vallen.

Foto: Luuk Merkus/Persbureau Heitink

2.35 Op de Hogeweg in Kesteren is eerder in de nacht een auto door brand verwoest.

Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

2.25 Een vuurwerkshow van zo'n 12 minuten op het Graaf Ottoplein in Arnhem. 'Bloemschikken in de lucht', aldus de vuurwerkdeskundige.

2.15 In de Molensteeg in Brakel is een grote stapel banden in brand gestoken.

Foto: Bart Meesters

2.10 Altijd een heel spektakel, vuurwerk kijken op Hoogte 80 in Arnhem.

2.00 Natte voeten in Vaassen.

1.55 Aan de Poolseweg in Putten ging een caravan in vlammen op.

Foto: Omroep Gelderland

1.50 En ook Driel viert nieuwjaar. Beelden: N. Versteeg.

1.40 In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de jaarwisseling ten opzichte van voorgaande jaren heel rustig verlopen, meldt een woordvoerder.

1.35 Vuurwerk in Ede.

1.30 De stroomstoring in Apeldoorn is opgelost, meldt netbeheerder Liander.

1.20 Vanaf de Waalbrug in Zaltbommel:

Foto: Bart Meesters

1.15 De schuur in Wilp moet als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer.

1.10 Brand Wilp: het gaat om een houten kapschuur van 10 bij 20 meter. De schuur staat volledig in brand.

1.05 In de Hildestraat in Wilp (gemeente Voorst) woedt brand in een vrijstaande schuur naast een woning. De brandweer is met twee blusvoertuigen en een hoogwerker onderweg.

1.00 Vuurwerk in Ede.

Foto: Jordi Deckert

Foto: Jordi Deckert

0.55 Een foto van het ingestorte balkon in Arnhem.

Foto: Omroep Gelderland

0.48 Balkon-ongeluk: de officier van dienst meldt dat er drie gewonden zijn.

0.45 Volgens de brandweer stonden er tien personen op het balkon. Er zijn enkele gewonden gevallen. Ze zijn 'stabiel' naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

0.30 Van een woning aan de Kastanjelaan in Arnhem is een balkon ingestort. Diverse jongeren die daarop stonden, zijn gewond geraakt.

0.25 Zoenen met nieuwjaar, zo hoort het.

0.15 En nog meer vuurwerk. Het Graaf Ottoplein in Arnhem, waar een vuurwerkshow wordt gehouden. Dit is een voorproefje.

0.05 Hoogte 80 in Arnhem, een ideaal plekje om naar het vuurwerkspektakel te kijken.

0.00 Omroep Gelderland wenst u een gelukkig en gezond 2018!

23.57 Vuurwerk is taboe op camping Vreehorst in Winterswijk. Genieten dus voor de hond van de familie Demming.

23.50 Update stroomstoring Apeldoorn en Wenum-Wiesel:

Volgens Liander is de verwachte eindtijd 2.00 uur. Willem Pas in Apeldoorn-Noord is een van de gedupeerden. 'We zaten Shownieuws te kijken toen we ineens in het donker zaten. In de verte zie ik weer licht, maar hier is het nog duister. De achterburen hebben wel stroom, ik ben met een verlengsnoer bezig. Dan kunnen we zo nog even een lekker balletje eten.'

23.40 Goed te zien als je op de Pleijroute rijdt: de brug bij Westervoort is fraai verlicht.

23.30 Delen van Apeldoorn en Wenum-Wiesel zitten zonder stroom. Het gaat in elk geval om vijf straten, zegt netbeheerder Liander. Het kan tot na 1.00 uur duren voordat er weer elektriciteit is.

23.25 Op het Salvatorplein in Arnhem heeft een brand veel schade aangericht aan een Audi.

Foto: Roland Heitink

23.10 De brandweer van Arnhem rukte vanavond met twee wagens uit naar een oude school aan de Breitnerstraat. Omwonenden hadden vlammen op het dak gezien. Gelukkig: de school stond niet in brand. Het bleek een vreugdevuur te zijn. Door de weerspiegeling leek het dak te branden.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

23.05 Er wordt op diverse plaatsen de hele dag al geregeld geknald, maar straks om middernacht gaat het vuurwerk natuurlijk echt los. Veel honden en katten zullen dat niet leuk vinden. Pas op dat ze niet ontsnappen als de buren gelukkig nieuwjaar komen wensen. Hier meer tips.

22:50 'Met de hoofdtelefoon op en het volume iets hoger dan anders is oudejaarsavond best uit te houden.' Peter Schampers geniet lekker van Tsjaikovski.

22:40 'Lekker carbid schieten midden in het dorp', zegt Herbert Noorderijk uit Elspeet op de Facebookpagina van Omroep Gelderland.

22:30 Intussen zit Bertus Pols met de dieren van zijn kinderboerderij binnen. De beesten zijn bang voor al het vuurwerk. Bekijk de reportage die we hebben gemaakt.

22:15 'Wij zitten hier voorlopig prima in Lunteren', laat Lydia Vonhof weten.

22:00 In Tiel worden de hulpverleners alvast bijgepraat.

21:45 Boem! Op diverse plekken in Gelderland werd vandaag al volop carbid geschoten, bijvoorbeeld in Heelweg.

21:40 Kijk goed uit met het afsteken van vuurwerk: door harde wind kunnen flessen met vuurpijlen erin of sierpotten omvallen. Lees ons hele bericht hier.

21:30 De politie is er al de hele dag druk mee.

21:15 In Arnhem is de situatie in het begin van de avond rustig, ziet ook de burgemeester.