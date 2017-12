Grote brand in basisschoolcomplex 'waarschijnlijk aangestoken'

In het complex zitten basisscholen De Schakel en Meester Aafjes. De brandweer schaalde na de melding op naar een 'zeer grote brand'.

Directeur Willem Snel van basisschool Meester Aafjes vertelt dat de hele middag al op het schoolplein vuurwerk werd afgestoken door jongeren. Of die verantwoordelijk zijn voor de brand is niet bekend.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

Tranen in de ogen

'Als ik had geweten dat er vuurwerk werd afgestoken, was ik er meteen op afgekomen', benadrukt Snel. Volgens hem is de impact van de brand groot. 'Het is heel erg wat er is gebeurd. Mensen staan hier met tranen in de ogen, ook collega's van mij.'

Algemeen directeur Riny van der Mark van basisschool De Schakel is ook geschokt door de brand. 'Mensen hebben geen idee wat voor een impact dit heeft', reageert hij op de vermoedelijke brandstichting. De schade is volgens hem aanzienlijk. 'We zijn in ieder geval blij dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.'

Harde knal

Volgens hoofdofficier Jan van Amerongen van de brandweer is het vuur onder een afdak ontstaan en daarna doorgeslagen naar het dak en de spouwmuren. Getuigen verklaarden een harde knal te hebben gehoord voor de brand.

Brand- en rookschade

De Meester Aafjesschool heeft veel brandschade. Bij basisschool De Schakel zou het vooral om rookschade gaan. Het streven is om de scholen na de vakantie gewoon open te laten gaan. De politie verricht nog onderzoek bij de scholen.

Vanwege de kerstvakantie is het gebouw al de hele week gesloten. Er was dan ook niemand aanwezig toen de brand uitbrak.