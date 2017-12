Dweilen met man en macht om kunstijsbaan open te houden

De kinderen maakt het niet zoveel uit. 'Je merkt wel dat het wat natter is', zegt Kai. 'Maar het is heel erg leuk en het gaat heel erg goed.' Zijn vriendinnetje Mila is al een paar keer gevallen. 'Al twee keer, maar dat maakt niet uit'.

Kinderen hebben veel plezier

'Het is iedere keer weer afwachten hoeveel mensen er komen', zegt Angela Heukeshoven van de organisatie. 'Maar je ziet dat ouders nu de laatste inkopen doen en de kinderen hebben hier heel veel plezier.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Winterse sferen

Met de lenteachtige temperaturen is het wel lastiger om in winterse sferen te komen. Maar met een glaasje glühwein of warme chocolademelk voelt het toch al snel winters. 'En ook de aankleding is hier zo gezellig dat het eigenlijk niet zoveel uit maakt dat het warm is', zegt een bezoeker.

Het winterfestijn Overbetuwe wordt voor de elfde keer georganiseerd en stevent af op een bezoekersrecord. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan is de ijsbaan open tot en met 7 januari.