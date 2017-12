Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in sloot Kerkwijk Foto: Bart Meesters

KERKWIJK - De politie heeft zondagmiddag een dode aangetroffen in een sloot in het buitengebied van Kerkwijk. Het gaat om een man. Hij is gevonden aan de Blindestraat.

Of het om een misdrijf gaat, is vooralsnog onduidelijk. 'We houden alle opties open en zijn een groot onderzoek gestart', vertelt een politiewoordvoerder. Zowel de tactische- als de technische recherche komen ter plaatse om onderzoek te doen. Bij het lichaam werd ook een auto aangetroffen. De weg waar de man werd gevonden loopt dood. Aan het einde bevindt zich een parkeerplaats. Het lichaam werd door een passant ontdekt. De weg is met hekken afgesloten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl