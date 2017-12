Deel dit artikel:











Dode in sloot Kerkwijk: geen misdrijf Foto: Bart Meesters

KERKWIJK - In een sloot in het buitengebied van Kerkwijk is zondagmiddag een dode man aangetroffen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

Een passant vond het lichaam aan de Blindestraat en schakelde de politie in. Die startte daarop een groot onderzoek. Zowel de tactische- als de technische recherche kwamen ter plaatse. Vanwege het onderzoek was de Blindestraat enige tijd afgesloten met hekken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl