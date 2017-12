Een jaar na de verwoestende supermarktbrand: 'Voorzorgsmaatregelen genomen'

Marc Schoeber was vorig jaar net op weg naar huis toen hij het bericht kreeg dat zijn supermarkt in brand stond. 'Ik was hier rond de klok van negen uur, ja en toen zijn we natuurlijk wel geschrokken.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Even gehuild'

Ook voor de bovenburen was het vorig jaar behoorlijk schrikken. 'Het was best wel heel erg heftig en ik heb ook best wel even gehuild erom', blikt bovenbuurvrouw Emmy Vintgens terug.

Haar flatgenoot Leon Hendriks vult aan: 'Een hele film kwam er voorbij met allemaal hulpdiensten en dergelijke die hun ding moesten doen. En toen werden wij opgevangen in de Ster, het wijkcentrum hier achter. Ja, daar was het gewoon afwachten wat ons te wachten stond. Hoe de uitkomst was van de brand, of we terug konden of niet.'

'Super geregeld'

Acht appartementen raken onbewoonbaar en de supermarkt gaat volledig verloren. In Lent waar de Jan Linders de enige supermarkt is, is dat een flink gemis met name voor ouderen. Maar na een paar dagen zorgt Jan Linders al voor gratis vervoer naar een filiaal in Wijchen en op 21 maart wordt er een noodfiliaal geopend. Een van de klanten: 'Dat was echt super geregeld.'

(Tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Omroep Gelderland

Sinds oktober van dit jaar is de volledig vernieuwde winkel in bedrijf. 'Ja deze winkel, daar zijn we echt alleen maar op vooruitgegaan, daar zijn we echt heel blij mee.'

'Hebben die jongens ook niet gewild'

Hoe het nu gaat met de twee verdachten van 15 en 16 die vorig jaar met vuurwerk speelden en zo de brand waarschijnlijk hebben veroorzaakt, weet filiaalmanager Marc Schoeber niet precies. 'Wij worden daarover vanuit de politie beperkt op de hoogte gesteld. Ik kan me voorstellen dat die jongens dat ook niet gewild hebben.'

(Tekst gaat verder onder de foto)

Filiaalmanager in zijn nieuwe supermarkt

Schoebers gaat dit jaar gewoon weer oud en nieuw vieren in de wetenschap dat hij er alles aan heeft gedaan om een nieuwe brand te voorkomen. 'Wij zorgen dat er om het pand wat ons betreft niets kan afbranden. En laten wij hopen dat de buurt dat ook ziet en dat er niks fout mag gaan.'

Zie ook: