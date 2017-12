Boer sluit zich al 40 jaar op bij dieren tijdens jaarwisseling

Zondagmiddag is hij druk bezig met hooi verversen en ramen blinderen. 'Ik wil geen enkel risico lopen dat er iets met de beesten gebeurt', zegt Pols tegen Omroep Gelderland. De boer is al 40 jaar eigenaar van de kinderboerderij en heeft in al die jaren geen fatsoenlijk oud en nieuw gehad.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

In de stal

'Om 23.30 uur geef ik de dieren te eten, doe ik de lichten aan en zet ik de radio aan', legt Pols uit. Rond middernacht zit hij dan met zijn gezin voor de televisie, maar zodra het 24.00 uur is geweest, zit Pols ergens anders. 'Om 00.05 uur zit ik in de stal bij de dieren, sowieso tot 00.30 uur en dan is het hopen dat alles goed gaat.'

Vuurwerkvrije zone

Pols zou heel graag zien dat zijn boerderij en de omgeving daaromheen een vuurwerkvrije zone wordt. 'Jongeren hebben soms geen besef dat dit een boerderij is en gooien hier nog wel eens vuurwerk heen. 'De dieren raken daardoor enorm in de stress met alle gevolgen van dien', benadrukt de boer.