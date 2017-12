Deel dit artikel:











Kop en nek vol met hagel; dierenbeul neemt zwaan onder vuur Foto: Dierenambulance Maasland Foto: Dierenambulance Maasland

BALGOIJ - In het dorp Balgoij in de gemeente Wijchen is vrijdag een gewonde zwaan aangetroffen. Het dier bleek te zijn beschoten.

De Dierenambulance Maasland ging na de melding ter plaatse om de verzwakte zwaan op te halen. In eerste instantie werd gedacht aan een hondenbeet, maar röntgenfoto's lieten zien dat de vogel was beschoten. Zijn kop en nek zaten vol met hagel. (Tekst gaat verder onder de foto) Foto: Dierenambulance Maasland Volgens de dierenambulance is de gewonde zwaan in goede handen. Meldpunt 144 Red een dier is op de hoogte gebracht van de beschieting. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl