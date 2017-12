Deel dit artikel:











Andrea Deelstra derde bij Sylvestercross Foto: Bjorn Paree

APELDOORN - De Apeldoornse atlete Andrea Deelstra is zondag derde geworden bij de Sylvestercross in Soest. Ze was daarmee de beste Nederlandse.

Deelstra deed precies 23 minuten over de lange cross van 6000 meter. Ze was daarmee 18 seconden langzamer dan de Poolse winnares Katarzyna Rutkowska. De Deense Anna Holm werd tweede in 22.49. Deelstra deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen op de marathon. Ze eindigde toen als 60ste. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl