Brandweer waarschuwt: vuurwerk kan omvallen door harde wind

ARNHEM - De brandweer waarschuwt voor zware windstoten die op oudejaarsavond en -nacht kunnen voorkomen. Flessen waarin vuurpijlen worden afgestoken, kunnen daardoor omvallen. Ook sierpotten lopen gevaar.

Er kunnen windstoten voorkomen van 70 tot 80 kilometer per uur. 'Zorg dat uw vuurpijlen niet kunnen omwaaien door ze af te steken vanuit een fles met voldoende zand of vanuit een ingegraven lanceerbuis', luidt het advies van de brandweer.

Vuurwerkshows afgelast

In Amsterdam staat een grote vuurwerkshow op losse schroeven door de harde wind, dat meldt AT5. In België zijn diverse vuurwerkshows om dezelfde reden afgelast. Bij de zuiderburen kan de kracht van een windstoot oplopen tot 90 kilometer per uur. Onder meer in kustplaats Oostende is er daardoor geen vuurwerkspektakel.

Hoewel het in Gelderland minder hard gaat waaien, is het ook hier dus oppassen geblazen. Mocht het toch misgaan dan adviseert de brandweer direct 112 te bellen.