Dames, afvallen na de feestdagen? Schrijf je in voor de Marikenloop Foto: Archief Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De Marikenloop in Nijmegen verandert in een hardloopfestival. Park Brakkenstein is op zondag 27 mei een groot festivalterrein waar deelneemsters kunnen shoppen, genieten van muziek, deelnemen aan diverse workshops en kennismaken met nieuwe sporten.

De populaire loop onder vrouwen kent drie afstanden: 5, 7 en 10 kilometer. Kijk hier de reportage terug van de editie van 2017. De tekst gaat verder onder de video. De Marikenloop staat volgend jaar in het teken van een nieuw goed doel: het Marikenhuis in Nijmegen. Deze instelling ondersteunt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij het omgaan met en herstel na kanker. De editie van 2017 telde ruim 7300 deelneemsters. De inschrijving voor de 16e Marikenloop is geopend via deze site.

