Openluchtmuseum blijft ruim half miljoen bezoekers trekken

ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) in Arnhem heeft dit jaar ruim 535.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er nagenoeg evenveel als in 2016 (532.000) en 2015 (535.000).

2017 was het jaar waarin de Canon van Nederland een vaste plek in het museum kreeg. De opening van de canon in september zorgde volgens het museum voor een stijging van het aantal bezoekers.

Waar het museum in het park het dagelijks leven laat zien, neemt de Canon van Nederland bezoekers mee langs de vijftig belangrijkste personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis.

‘En juist die combinatie, ons dagelijks leven bekeken vanuit verschillende tijdsperiodes en invalshoeken, zorgt er voor dat het Nederlands Openluchtmuseum gezien kan worden als hét museum van de Nederlandse geschiedenis. Je komt dichter bij de geschiedenis dan ooit', stelt directeur Willem Bijleveld van het NOM.

Zie ook: Canon van Nederland geopend in Openluchtmuseum