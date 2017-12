Dit zijn uw meest aangevraagde liedjes van 2017 (bij André Kuiper)

ARNHEM - Op de laatste dag van het jaar draaide André Kuiper op Radio Gelderland de twintig meest aangevraagde platen van 2017 in zijn zondagochtendprogramma Muziekcadeau. André draaide de 'Muziekcadeau Top 20' voor de eerste keer. Hij werd voorafgaand bedolven onder de aanvragen.

Het smaakt naar meer. André Kuiper kan nu eigenlijk al niet wachten tot het einde van 2018. Want dan kan hij weer de Top 20 presenteren van de meest aangevraagde platen in zijn radioprogramma op zondag Muziekcadeau.

Honderden uitzendingen

Deze oudejaarsdag was de première. 'Ik dacht: ik doe dit gewoon. En ik heb het geweten. Ik kreeg honderden inzendingen', zegt André. 'Er zitten verrassende keuzes van luisteraars tussen.'

Toegegeven, hij heeft de aantallen aanvragen per nummer niet bij de hand, 'maar de lijst is voor de volle honderd procent betrouwbaar', zegt de dj met een knipoog.

Er zitten verrassende keuzes van luisteraars tussen André Kuiper

In de lijst twintig meest aangevraagde nummers in Muziekcadeau staan vijf Nederlandstalige platen. 'Dat vind ik wel een beetje weinig, maar de luisteraars hebben altijd gelijk.'

Jan Smit staat twee keer in de lijst, zelfs op 1 met Als de morgen is gekomen. Guus Meeuwis komt ook twee keer voor, maar een keer in een duet met Marco Borsato. André: 'En op 2 staat Biscaya van James Last. Een instrumentaal nummer. Dat wordt zo vaak aangevraagd, heel verrassend ook.'

De Muziekcadeau Top 20 van 2017:

1. Jan Smit, Als de morgen is gekomen (2006)

2. James Last , Biscaya (1982)

3. UB 40, Falling in love (1993)

4. Guus Meeuwis en Marco Borsato, Schouder aan schouder (2010)

5. Fats Domino, Blueberry Hill (1956)

6. André Rieu, Second waltz (1994)

7. Eric Clapton, Tears in heaven (1992)

8. Fleetwood Mac, Albatross (1975)

9. Edwin Hawkins, Oh happy day (1969)

10. Boudewijn de Groot, Avond (1996)

11. Klein Orkest, Over de muur (1983)

12. Tom Jones, Green green grass of home (1967)

13. Guus Meeuwis, Geef mij je angst (2006)

14. Al Bano & Romina Power, Felicità (1982)

15. Jan Smit, Dan volg je haar benen (2008)

16. Charles Aznavour, She (1974)

17. Bob Carlisle, Butterfly kisses (1997)

18. Vangelis, Conquest of paradise (1992)

19. Doobie Brothers, Listen to the music (1972)

20. Bob Dylan, Blowin' in the wind (1963)