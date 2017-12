Even wachten, nog even wachten... Oliebollen!

ARNHEM - Wie aan oud en nieuw denkt, denkt aan champagne en oliebollen. Vooral die oliebollen zorgen voor jaarlijkse hysterie bij de kramen. Bij oliebollenkraam Elderhof in Arnhem staat een gigantische rij.

De kraam werd eerder bekroond met een goud predikaat door het Nederlands Bakkerij Centrum. Volgens mensen in de enorme rij gaat het overigens wel snel. 'Er staan twee mensen te bakken en vier mensen in te pakken. In totaal sta je tien minuten in de rij', aldus een oliebollenliefhebber.

Ook in Tiel sta je lang te wachten bij het Betuwse gebakkraam. Lajla verbaast zich maar doet vrolijk aan het wachten mee.

Mocht je nou geen zin hebben in een enorme wachtrij, dan kun je natuurlijk altijd zelf nog aan de bak. Pas dan wel even op met je beslag ...