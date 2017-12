Woningoverval Arnhem: mannen dwingen vrouw geld af te staan

ARNHEM - Drie mannen hebben zaterdagavond een woning aan de Oldorphof in Arnhem overvallen. Zij dwongen de bewoonster geld af te staan. Niemand raakte gewond.

De bewoonster kwam rond 22.30 uur thuis. Ze werd opgewacht door de drie mannen. Zij gingen met haar mee naar binnen en zijn er met een geldbedrag vandoor gegaan.

Volgens de politie is de bewoonster niet gewond geraakt, maar wel flink geschrokken.

Over de daders is weinig bekend. Het slachtoffer wist de politie alleen te vertellen dat ze hun gezichten hadden bedekt. Het is niet duidelijk in welke richting ze zijn gevlucht.

De politie zoekt getuigen, mogelijk mensen die de daders hebben gezien toen ze de vrouw op stonden te wachten.