VIDEO: ruiten cafetaria vernield met stoeptegels

HOEVELAKEN - Twee inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag de ruiten van een cafetaria in Hoevelaken aan diggelen geslagen. Een medewerker van de cafetaria zegt vandaag 'erg druk' te zijn, maar niet met het bakken van friet dus.

Op beveiligingsbeelden van het bedrijf is te zien dat twee inbrekers, zonder enig aarzelen, hard in beginnen te slaan op de ruiten. Een van de twee weet naar binnen te komen. De ander houdt buiten de wacht. Even later komt de inbreker weer naar buiten, hij lijkt wat over te geven. De twee slaan daarna op de vlucht. Wat er precies is buitgemaakt, is nog niet duidelijk.

De cafetaria blijft zitten met enorme schade en drie stoeptegels. Op Facebook schrijven de medewerkers: 'Kunnen jullie ons helpen de twee rechtmatige eigenaren van deze stoeptegels te vinden? Het gaat om drie tegels van dertig bij dertig centimeter.'

'De overbuurman heeft het vannacht gehoord. We hebben inmiddels aangifte gedaan', besluit de cafetariamedewerker.