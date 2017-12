VIDEO: operazangeres Amira laat zich van heel andere kant zien

Amira trad twee keer op tijdens de schaatsshow. Eerst door voor het publiek Ave Maria te zingen, terwijl twee schaatsers om haar heen dansten.

Later deed ze de kür met Fincent op het nummer In The Stars. Dit is een nieuw lied dat speciaal voor Amira in Zuid-Afrika is geschreven en ook op haar derde cd With All My Heart zal verschijnen.

Omdat Amira, Fincent en moeder Frieda op 1 januari naar Zuid-Afrika vertrekken om daar te gaan wonen, was dit voorlopig even de laatste gelegenheid om ze in Nederland te zien.

Na afloop van de ijsshow verzamelden vrienden, bekenden en een groep diehard fans (uit Nederland, maar ook uit België, Zuid-Duitsland en Engeland) zich om nog even afscheid te nemen en de emigranten een goede reis te wensen.

