Konikpaarden zoeken het hogerop Foto: Staatsbosbeheer

MILLINGEN AAN DE RIJN - Door het stijgende water in de Waal heeft Free Nature de ruim twintig konikpaarden in de Erlecomsewaard verplaatst. De dieren lopen nu weer hoog en droog, verderop in de Millingerwaard.

Free Nature is eigenaar van de dieren. Het natuurgebied waar de konikpaarden grazen is eigendom van Staatsbosbeheer. 'We houden er rekening mee dat het water nog een meter of vijf stijgt', zegt Fokko Erhart van Free Nature. 'Daarom besloten we de dieren te verhuizen.' De tekst gaat verder onder de video: De verplaatsing van de hengsten, merries en veulens verliep voorspoedig. Erhart: 'Zelfs met de veulens was er niets aan de hand. Die zijn ruim zes maanden oud en op die leeftijd kunnen ze uitstekend zwemmen.' Hij denkt dat de dieren pas na de winter terugkeren naar de Erlecomsewaard. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl