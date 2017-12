Deel dit artikel:











Warmste oudejaarsdag ooit, jaarwisseling op meeste plekken droog Foto: Pixabay

ARNHEM - 31 december 2017 gaat de boeken in als de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. In het westen van de provincie was de temperatuur om 10.30 uur al boven de 13 graden gestegen. Het oude record ligt op 12,3 graden, dat werd in 2006 gemeten.

Volgens weerman Reinier van den Berg stijgt de temperatuur nog in de loop van de dag. Zelfs 14 graden zou gehaald moeten worden. De hoge temperaturen zijn te verklaren door de subtropische lucht die richting Gelderland voert. Tijdens de jaarwisseling blijft het op de meeste plekken in de provincie droog. Toch durft Van den Berg geen geheel droge avond te beloven. 'Er kan plaatselijk een bui vallen', vertelt hij. Wel blijft het stevig waaien, oppassen dus met het vuurwerk. Op Radio Gelderland zei Van den Bergs collega Jordi Bloem het volgende: Zie ook: 14 graden op oudejaarsdag? Helaas ook regen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl