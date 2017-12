Deel dit artikel:











Bestuurder gewond na botsing tegen boom Luuk Merkus/Persbureau Heitink

HORSSEN - In Horssen is de bestuurder van een auto zondagmorgen gewond geraakt bij een ongeluk. De auto raakte op de Roedensestraat van de weg en botste tegen een boom. Van de auto is niet veel meer over.

De brandweer bevrijdde het slachtoffer uit het wrak. Vervolgens is de man met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op het ongeluk, dat rond 6.45 uur gebeurde, kwam ook een traumahelikopter af. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl