Politie zoekt drie lampjes na ongeluk Foto: GinoPress

PUTTEN - De politie mist waarschuwingslampen na de afhandeling van een ongeluk in Putten, zaterdagavond. Agenten hadden op de Vanenburgerallee die lampen geplaatst nadat een trekker en personenwagen op elkaar waren gebotst en het er op die plek erg donker was. Ook was de plek afgezet met linten.

De politie ontdekte dat er plotseling drie lampjes ontbraken. Na de botsing was de schade aan beide voertuigen groot. Bij het ongeluk zouden geen gewonden zijn gevallen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl