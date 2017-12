Bewoners met hond woning uit na brand

RENKUM - Hulpdiensten rukten de vroege ochtend van oudejaarsdag uit voor een woningbrand in Renkum. Die woedde aan de De Beyerstraat.

Bewoners ontdekten rond 6.00 uur rook op de eerste verdieping. Ze wisten met hun hond de woning te verlaten en de brandweer te waarschuwen.

Die brak de vloer open om bij de vuurhaard te komen.

Op de brand kwamen ook een hoogwerker en een ambulance af. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.