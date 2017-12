BEEKBERGEN - In Beekbergen is een medewerker van een vakantiepark zaterdagavond overvallen. Volgens de politie raakte niemand gewond.

Het gaat om een gewapende overval, volgens een cameraman ter plaatse lopen er agenten met kogelwerende vesten. Naar de dader wordt nog gezocht.

Of er buit is gemaakt is niet bekend. Het gaat om vakantiepark Heideheuvel van Landal.