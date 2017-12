Deel dit artikel:











Auto eindigt in sloot in Lunteren Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - Op de Edeseweg in Lunteren is zaterdagavond een auto in de sloot beland. De auto is zwaar beschadigd.

Volgens een cameraman ter plaatse kwam de auto via een aantal bomen tot stilstand. De bestuurder raakte niet gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl