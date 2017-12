Deel dit artikel:











Record op handen; oudejaarsdag kan warmste ooit worden Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - We gaan vast en zeker knallend het jaar uit, maar er zit er zo tijdens de jaarwisseling ook nog een record in? Dat kan zomaar, want het kan vandaag 14 graden worden. Zo warm was het nog nooit op oudejaarsdag.

Of het tijdens oudejaarsnacht droog blijft, is nog wel de vraag. Volgens Britta van Gendt van Meteogroup in Wageningen kan het gaan regenen, al is dat een beetje koffiedik kijken. 'Je kan geluk hebben, of pech', zei de weervrouw daar zaterdag over. De warme temperaturen ontstaan doordat er zachte lucht Gelderland binnenkomt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl