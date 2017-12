Ruit sneuvelt na zwaar vuurwerk in Waardenburg, autobrand in Herwijnen

De knal bij chinotaria De Waard aan de Steenweg ging gepaard met een explosie. De politie kwam op het incident af. Of iemand is aangehouden is onduidelijk.

Tekst gaat verder onder foto:

In Herwijnen, zo'n tien kilometer verderop, brandde er een auto uit. Rond 21.00 uur ontdekten voorbijgangers dat er brand woedde in de auto die geparkeerd stond op de Raayweg. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging.

Tekst gaat verder onder foto:



Volgens een cameraman ter plaatse was de eigenaar op een feest iets verderop. De politie doet onderzoek. In de omgeving van Waardenburg zijn er elk jaar richting oud en nieuw veel branden. Vorig jaar gingen er op verschillende plekken autobanden in vlammen op en werd er een bank in brand gestoken.

