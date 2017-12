Geen 'Slechtste slogan' voor Nijmeegs café

NIJMEGEN - Café Lokaal de Ruyter uit Nijmegen heeft niet de Slechtste Slogan van 2017. Dat maakt de organisatie van de wedstrijd bekend. 'Wij zeggen geen chardo-nee tegen de borrel', eindigde als vijfde.

De winnaar was een bedrijf uit Mill met de slogan: 'van kop tot kont, worst in de mond.' Dat bedrijf produceert worstenbroodjes. Andere genomineerden waren onder meer: 'voor iedere gleuf een doos' (verpakkingsmaterialen) en 'alles om uw poes mee te verwennen. Ook als u een kater heeft', van een kattenspeciaalzaak.

'Wel jammer'

De eigenaar van Lokaal de Ruyter vindt het wel jammer dat de eerste prijs er niet in zat. 'Het is zeker jammer, maar we hebben er veel positieve aandacht van gehad. En meedoen is altijd belangrijker dan winnen zeggen ze hè', vertelt Gijs Lenting.

De winnaar van de prijs krijgt de Blauwe Tegel. Eerdere winnaars waren een kapper uit Utrecht met de slogan: 'zit je haircut' en een heibedrijf met de slogan: 'iedere paal gaat erin.'