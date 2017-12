Drie gewonden bij steekpartij op vakantiepark Hierden

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Waarschijnlijk kennen de drie elkaar, of er ook sprake is van een relationele sfeer is nog niet duidelijk. 'Op dit moment is het moeilijk om een duidelijk verhaal te krijgen', vertelt een woordvoerder. 'Vermoedelijk waren de drie ook onder invloed.'

Alle slachtoffers zijn aangehouden, vertelt de politie. Tekst gaat verder onder video:

Op de schuifdeur van de bungalow zijn teksten in het rood geschreven, de politie gaat er vanuit dat het lippenstift is. Ook is er een ruit van de bungalow ingegooid.

Foto: News United