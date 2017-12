Deel dit artikel:











De Vos niet in de buurt van Nuis en Verweij Foto: Omroep Gelderland

DREUMEL - Schaatser Jos de Vos uit Dreumel is er ook op de laatste dag van het Olympisch Kwalificatie Toernooi niet in geslaagd een ticket te veroveren voor de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Op de 1500 meter eindigde hij als dertiende, ver verwijderd van Kjeld Nuis en Koen Verweij die eerste en tweede werden. De Vos probeerde op drie afstanden een ticket te veroveren. Eerder lukte dat niet op de 5000 meter (hij kwam ten val) en 10.000 meter (wel een persoonlijk record). Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl