De snacks van 2017: van Trumpburger tot discodel

ARNHEM - 2017 was misschien wel het jaar van de snacks. Niet van de normale overigens, maar van de bijzondere creaties. Van de discodel tot spekjes uit de frituur.

Kroket of toch frikandel? Wellicht één van de moeilijkste keuzes voor een vet avondje. En daar dacht een snackbar in Nijmegen ook zo over. En dus kwam de krokodel op de kaart te staan. Een kroket met stukjes frikandel en ragout.

De frikandel blijkt overigens uitermate geschikt voor meer creaties. Bijvoorbeeld de discodel. De traditionele frikandel met een echte discodip. Volgens de bedenkers een echte hit, die zelfs op Curaçao gretig aftrek vindt.

Het recept voor de discodel:

En dat er in een snackbar ook groenten te koop zijn, blijkt wel bij Het Pelkhuisje in Winterswijk. Spruitjes met spek op een stokje. Wel uit de frituur overigens. En de naam van het gerecht? Spruit 11.

Overigens heeft de snackbar nog wel meer bijzondere creaties, zoals een variant op de man die dit jaar het nieuws beheerste. Donald Trump. Bij de inauguratie van de Amerikaanse president kwam de snackbar met de Trumpburger.

Laurens Tenberge vertelde bij Omroep Gelderland over de burger:

Soms blijkt een uitvinding of een nieuwe creatie helemaal niet zo nieuw. De kaasletter was overal in het nieuws. Maar bij kaaswinkel Delikasa in Doesburg vonden ze de ophef maar raar. 'Wij verkopen de kaasletter al vier jaar', zegt eigenaresse Marja Aarts.

En daar is opnieuw de frikandel, maar nu geserveerd op een pannenkoek. Bedacht in Zeddam door Luc Peters. En klanten komen er speciaal voor terug, weet de eigenaar van het pannenkoekrestaurant te vertellen.