Buschauffeurs leggen massaal werk vanwege werkdruk

Vooral de werkdruk en het loon zijn heikele punten voor de vakbond. De staking heeft volgens de vakbond betrekking op vrijwel alle busbedrijven. 'Behalve in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.'

Verbazing bij werkgevers

De werkgevers zijn verbaasd over de aangekondigde staking. 'Dit vinden wij nogal voorbarig. Het ultimatum loopt 2 januari af en we zijn nog niet uit onderhandeld. Wij zijn dan ook buitengewoon verbaasd', vertelt Fred Kagie namens de bedrijven. Volgens hem zat er nog een eindbod in de pen.

De gevolgen voor de reiziger zijn groot, zegt Kagie. 'We hebben de relatieve mazzel dat het vakantie is, maar het heeft grote consequenties voor mensen die de bus nodig hebben.'

Ludieke actie

Twee weken geleden voerde FNV al op een ludieke manier actie. Volgens de vakbond is de werkdruk zo hoog, dat chauffeurs niet normaal naar het toilet kunnen. Toen reed er een mobiel toilet achter de bussen aan.