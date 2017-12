Deel dit artikel:











Auto eindigt in sloot in Kootwijkerbroek Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - Op de Wesselseweg in Kootwijkerbroek is een auto in de sloot beland. Dat gebeurde zaterdagmiddag, hoe dat kon gebeuren is niet bekend.

De auto, die pas kort in het bezit was van de bestuurder, is zwaar beschadigd geraakt. Tijdens de berging was de weg korte tijd afgesloten. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl