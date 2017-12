Deel dit artikel:











Carbidschieters respecteren zondagsrust Foto: Omroep Gelderland

NIJKERKERVEEN - Het carbidteam in Nijkerkerveen schiet vandaag al. 'We zijn een christelijk dorp, we houden de zondagsrust in ere', legt Jonnie Landman van het carbidteam uit.

'We gingen al in 2015 naar de gemeente toe. In 2017 is oudjaarsdag op zondag, dan gaan we niet schieten. Mag het een dag eerder, anders slaan we een jaartje over.' Maar de gemeente Nijkerk ging akkoord. 'Die zei: we willen graag dat jullie schieten, dus schiet maar op zaterdag', vertelt Landman. Er staan zo'n veertig melkbussen klaar in Nijkerkerveen om ballen mee af te schieten. Landman: 'Dat klinkt hartstikke goed. We hebben verschillende installaties gebouwd.' Ze hebben zelfs namen gekregen, zoals de mitrailleur, de tower, de nineshooter, de supermelkbus, de carbidsilo en de dwarsligger.' 'Het zal morgen wel wennen zijn. We schieten al jaren op oudejaarsdag. Morgen is het nu stil en rustig', denkt Landman. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl