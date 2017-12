Deel dit artikel:











Ook problemen met straatverlichting rond Stationsstraat Tiel Foto: Archief Omroep Gelderland

TIEL - De straatverlichting in straten rond de Stationsstraat in Tiel doen het waarschijnlijk nog zeker tot 11 januari niet. Dat zegt een woordvoerder van netbeheerder Liander. Vrijdag werden ook problemen gemeld met straatverlichting in Vuren.

De eerste melding van de problemen met de straatverlichting was op 27 december, vertelt hij. 'Een deel is hersteld. In het nieuwe jaar gaan we de rest oppakken', aldus de woordvoerder. Dat het nog even gaat duren voor het euvel verholpen is, komt doordat een meetwagen er bij moet worden gehaald om het probleem op te sporen. 'En dan moet er eventueel gegraven worden. Het kost de nodige werkzaamheden.' Zie ook: Vuren komende weken in het donker door kapotte straatverlichting Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl