Politie pakt jeugdige vandalen op

DOETINCHEM - Drie jongens uit Doetinchem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. Zij worden verdacht van brandstichting en/of openlijke geweldpleging. Dankzij een alerte buurtbewoner kon erger worden voorkomen.

De buurtbewoner zag dat een auto op de Toscane in Doetinchem in brand stond. Hij had ook een groepje jongeren gezien.

De getuige bedacht zich geen moment en liep naar de eigenaar van de auto. Die wist het vuur snel te doven, stapte in zijn auto en ging op zoek naar de jongens.

Op de Oude Kilderseweg trof hij enkele jongeren die voldeden aan het signalement dat door de getuige was doorgegeven. Hij pakte er een vast, waarop de anderen ervandoor gingen.

Agenten wisten hen in de Bosstraat aan te houden. De verdachten zijn 16 tot en met 18 jaar oud.