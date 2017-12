En weer in de file voor vuurwerk

ZEVENAAR - Nederlanders die zaterdag hun vuurwerk in Duitsland halen moeten rekening houden met veel drukte. Daarvoor waarschuwt de VerkeersInformatieDienst (VID). Op de A12 vanaf de grens met Duitsland rijdt het verkeer langzaam tot Duiven.

Op het hoogtepunt stond er acht kilometer file.

Deze zaterdag is de laatste mogelijkheid om voor oud en nieuw vuurwerk in te slaan, op oudejaarsdag zijn de winkels dicht. Vrijdag leidde vuurwerktoerisme in de grensstreek al tot bijna 30 kilometer file. Vooral op de A12, A73 en N325 ontstonden files.

Op Duits grondgebied waren vooral de lokale wegen rondom Emmerich en Kleve overbelast, zegt de VID.

Consumenten mogen maximaal 25 kilogram bij zich hebben. Maar volgens de politie zijn er geen gerichte controles op Duits vuurwerk.

Zie ook: