Topbokser Enrico geraakt door verhaal Laura van Kaam

Na een afwezigheid van negen maanden, waarin Laura worstelde met een zware depressie, beleefde Laura dit jaar haar comeback. In Helden van 2017 vertelde zij openhartig over haar depressie en gaf een gevoelig optreden. Het publiek in de studio was muisstil en af en toe werd er traantje weggepinkt.

Toen presentator Jan de Hoop aan Lacruz vroeg wat hij van het optreden vond, liet de bokser weten dat hij geraakt was. 'Ik kan jou moeilijk snappen, omdat ik het zelf niet heb maar ik vind het heel knap. Ik heb heel veel respect voor je dat je dit zo doet. Wij zien jou nu zo, maar wij zien jou niet als je zo dadelijk naar huis gaat. Dat je zo'n nummer doet en praat over je gevoelens. Daar heb ik respect voor.'

Kijk hier naar het fragment:

Helden van 2017 met Sonja Booms en Jan de Hoop met onder meer aan tafel Enrico Lacruz en Laura van Kaam is om 17.20 uur te zien op tv bij Omroep Gelderland. Het programma wordt daarna elk uur herhaald.