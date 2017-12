Deel dit artikel:











Vuurwerkvrij vakantiepark trekt vooral hondenbezitters Foto: Omroep Gelderland

HOENDERLOO - Vakantiepark Miggelenberg in Hoenderloo is ook dit jaar rond oud en nieuw vuurwerkvrij. 'Al tien jaar. We zijn altijd volgeboekt. Voor volgend jaar zijn we ook alweer bijna volgeboekt', vertelt parkmanager Maarten Jansen.

'Ik ben geen vuurwerkhater, maar ik steek geen vuurwerk af omdat ik op het park woon', legt Jansen uit. 'Ik vind wel leuk om het op tv te kijken of naar een vuurwerkshow te gaan. Maar het hoeft niet hier op het park of in de buurt van het park.' 'Er komen vooral hondenbezitters. We hebben 270 bungalows, het merendeel is met hond gekomen. Maar er zijn ook gezinnen met kleine kinderen. De bezoekers komen overal vandaan. Veel mensen uit de Randstad, maar ook uit Duitsland', zegt de parkmanager. Voor de honden zijn ook diverse activiteiten: 'Een hondenfestival, behendigheidsspelen, de mooiste hond van Miggelenberg, hondenwandelingen, hondenhersengymnastiek - weet niet precies wat dat is - en een hondenbuffet.' Helemaal vuurwerkvrij is het park niet. 'Sterretjes mogen wel', stelt Jansen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl