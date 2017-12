Deel dit artikel:











Arriva-topman geeft NS veeg uit de pan Anne Hettinga (Foto: ANP)

EDE - Arriva-topman Anne Hettinga is verbaasd over de uitlatingen van NS-topman Roger van Boxtel. Die wil regionale spoorlijnen terug in het NS-netwerk omdat de buitenlandse bedrijven die het vervoer op de lijnen doen, het geld niet in Nederland zouden besteden en er een nationaal belang zou zijn voor de NS als staatsbedrijf.

'Ik was verrast eigenlijk. Al heel snel na de flinke oorvijgen die uit zijn gedeeld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en allerlei andere instanties aan de Nederlandse Spoorwegen heeft de NS haar bescheidenheid weer van zich afgeworpen', zegt Hettinga. Hij begrijpt de beschuldigingen dat het verdiende geld niet in Nederland geïnvesteerd zou worden maar naar het buitenland zou verdwijnen niet. Als je de jaarrekening van Arriva bekijkt, zie je dat er geen dividend of geld naar het buitenland zou gaan maar alles wordt weer geïnvesteerd in Nederland, zegt Hettinga. Eerlijke concurrentie 'De NS wil wel meedoen op de regionale lijnen onder het mom van 'eerlijke concurrentie', maar als het om het hoofdnetwerk gaat, mogen wij ineens niet meedoen. Dat is een inconsequente houding, een dubbele moraal', vindt de Arriva-topman. Hoogste boete ooit voor NS De NS kreeg eerder dit jaar een recordboete van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor machtsmisbruik bij een aanbesteding. De boete die werd opgelegd was 40.950.000 euro. De eerste overtreding is dat de NS voor de aanbesteding van het Limburgs regionaal openbaar vervoer een verlieslatend bod deed. De tweede overtreding is een combinatie van samenhangende acties. Zie ook: NS wil Gelderse spoorlijnen terug Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl