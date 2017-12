'Meer spektakel op crosscircuit in Oldebroek'

HET LOO OLDEBROEK - Tien vrijwilligers van Stichting Circuit Oldebroek hebben de voorbije twee dagen de crossbaan opgeknapt en aangepast. 'De baan is spectaculairder geworden', meldt stichtingswoordvoerder Robert Leferink.

Nick Wolff draagt binnen de stichting de verantwoordelijkheid voor het baanonderhoud. Hij zegt: 'De coureurs komen straks met een grote sprong terug op het startveld en het publiek krijgt meer ruimte om de trainingen en wedstrijden te kunnen zien.'

In het weekend van Pasen zijn de eerste wedstrijden op het vernieuwde crosscircuit. Die beginnen met een jeugdwedstrijd voor de KNMV-competitie. Op paasmaandag verwacht Stichting Circuit Oldebroek veel publiek bij de Dutch Masters of Motocross.

Absolute publiekstrekker die dag is Jeffrey Herlings, vorig jaar wereldkampioen in de MX2-klasse en dit jaar tweede in dat wereldkampioenschap.

De opgeknapte crossbaan in Oldebroek wordt omringd door het stratencircuit waar op 27 augustus een dodelijk ongeluk plaatsvond met een deelnemer aan een wegrace met historische motoren. Een 58-jarige coureur ging op de baan onderuit en kwam om het leven.