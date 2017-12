Deel dit artikel:











Onwel geworden automobilist mist tankshop maar net Foto: Stefan Verkerk

HEERDE - Een automobilist heeft op de A50 bij Heerde een prullenbak vernield van tankstation Kolthoorn. Het had weinig gescheeld of de bestuurder had het winkeltje geramd.

De man was onwel geworden, zegt een politiewoordvoerder. 'De bestuurder had bijna geen snelheid. Het is gelukkig met een sisser afgelopen.' Hoe het met de bestuurder is, weet de woordvoerder niet. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl