December 2017: koe bevalt in gierput en pomphouder vermoord

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in december het meest op onze site en app?

1. Koe valt in gierput en bevalt van stiertje

Op een boerderij aan de Fraterwaard in Ellecom valt een drachtige koe in een gierput. Daar staat de koe op het punt te bevallen. De brandweer brengt het kalfje ter wereld en na de geboorte worden de koe en het stiertje naar boven geholpen. Zowel de moeder en het jong maken het goed.

2. Bekende pomphouder uit Elten vermoord

Een gruwelijke moord in het Duitse Elten, net over de grens bij Beek, Montferland. De 77-jarige tankstationhouder Robert Christ uit Elten wordt dood gevonden in zijn woning. Heel veel Gelderlanders kenden Christ, omdat ze bij hem brandstof tankten. Een 25-jarige inwoner van het Duitse plaatsje Kleve wordt aangehouden. Hij heeft de moord bekend. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar.

3. Kerstkalfjes geboren: 'Een drieling is wel heel bijzonder'

Op eerste kerstdag bevalt koe Willy62 van een drieling en dat is bijzonder. Het is even spannend of het allemaal goed gaat. 'Het was echt kantje boord, maar het is gelukt', vertelt boer Remco te Poele uit Lichtenvoorde enthousiast.

4. Leeuw bijt andere leeuw dood voor ogen van bezoekers Burgers' Zoo

Verdrietig nieuws uit dierentuin Burgers Zoo' in Arnhem. Een mannetjesleeuw bijt daar, voor het oog van publiek, een leeuwin dood. Volgens bezoekers renden de dieren achter elkaar aan, werd er luid gebruld en ontstond er een gevecht in de grot waar de dieren normaal slapen. Het blijft onduidelijk waarom de leeuwin is doodgebeten.

5. Alie (66) zwaargewond na aanval door Schotse hooglander

En dat dieren onberekenbaar zijn, blijkt ook uit het verhaal van Alie uit Doesburg. Een ontmoeting met een Schotse hooglander op de Veluwe gaat helemaal mis voor Alie. Ze wordt aangevallen door het roodharige beest en raakt zwaargewond. Natuurmonumenten vergoedt de schade.