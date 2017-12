Deel dit artikel:











Drie auto's in brand in Arnhem Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Drie auto's hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gestaan op de Reurikwei in Arnhem. Ze stonden naast elkaar geparkeerd.

De brand werd rond 3.30 uur ontdekt door een buurtbewoner. De brandweer wist het vuur na enige tijd te blussen. De politie sluit brandstichting niet uit en is een onderzoek gestart. In Arnhem waren eerder dit jaar al 70 meldingen van autobranden. Zie ook: Zo vaak waren er autobranden in uw buurt